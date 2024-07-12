Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti

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KATMANDU, 12 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'de Perşembe gecesi ve Cuma sabahı meydana gelen toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybederken heyelanlar nedeniyle sürüklenen otobüslerdeki 65 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaski Bölgesi Polis Sözcüsü Basant Kumar Sharma, Perşembe gecesi bölgeye bağlı Pokhara kentinde meydana gelen toprak kaymalarında yedisi aynı aileden olmak üzere toplam on kişinin, bölgenin Madi Kırsal Belediyesinde ise bir başka kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sharma Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bölgede üç ayrı yerde 11 kişinin cansız bedenine ulaştık" dedi.

Ülkenin Chitwan bölgesinde yer alan Katmandu'yu ülkenin geri kalanına bağlayan otoyolun Mugling-Narayanghat kesiminde iki otobüsün toprak kayması sonucu sürüklenmesinin ardından 65 yolcudan haber alınamıyor.

Birgunj'dan Katmandu'ya giden otobüste 24, Katmandu'dan Rautahat bölgesinde bulunan Gaur belediyesine seferini yapanda ise 41 yolcu bulunuyordu.

Chitwan Bölgesi Polis Sözcüsü Bhesh Raj Rijal Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Her iki otobüsün de Trishuli Nehri'ne düştüğünden şüpheleniliyor. Dalgıçların da destek verdiği kurtarma ekipleri, otobüslerin yerini tespit etmek için bölgeye sevk edildi" dedi.

Bir diğer can kaybı ise Chitwan'da aynı otoyolda bir otobüs şoförüne düşen bir taş parçasının çarpması sonucu meydana geldi.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerine kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Nepal'de genellikle Haziran ortasından Ekim başına kadar süren muson mevsimi boyunca yağan şiddetli yağışlar sık sık sellere ve çamur ve toprak kaymalarına neden oluyor.