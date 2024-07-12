Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de meydana gelen toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybederken, sürüklenen otobüslerdeki 65 kişiden ise haber alınamıyor. Toprak kaymaları sonucu yedisi aynı aileden olmak üzere toplam on kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, iki otobüsün toprak kayması sonucu sürüklenmesiyle 65 yolcudan haber alınamıyor. Kurtarma ekipleri, otobüslerin yerini tespit etmek için çalışmalara devam ediyor.

12.07.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KATMANDU, 12 Temmuz (Xinhua) -- Nepal'de Perşembe gecesi ve Cuma sabahı meydana gelen toprak kaymalarında 12 kişi hayatını kaybederken heyelanlar nedeniyle sürüklenen otobüslerdeki 65 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaski Bölgesi Polis Sözcüsü Basant Kumar Sharma, Perşembe gecesi bölgeye bağlı Pokhara kentinde meydana gelen toprak kaymalarında yedisi aynı aileden olmak üzere toplam on kişinin, bölgenin Madi Kırsal Belediyesinde ise bir başka kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sharma Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Bölgede üç ayrı yerde 11 kişinin cansız bedenine ulaştık" dedi.

Ülkenin Chitwan bölgesinde yer alan Katmandu'yu ülkenin geri kalanına bağlayan otoyolun Mugling-Narayanghat kesiminde iki otobüsün toprak kayması sonucu sürüklenmesinin ardından 65 yolcudan haber alınamıyor.

Birgunj'dan Katmandu'ya giden otobüste 24, Katmandu'dan Rautahat bölgesinde bulunan Gaur belediyesine seferini yapanda ise 41 yolcu bulunuyordu.

Chitwan Bölgesi Polis Sözcüsü Bhesh Raj Rijal Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Her iki otobüsün de Trishuli Nehri'ne düştüğünden şüpheleniliyor. Dalgıçların da destek verdiği kurtarma ekipleri, otobüslerin yerini tespit etmek için bölgeye sevk edildi" dedi.

Bir diğer can kaybı ise Chitwan'da aynı otoyolda bir otobüs şoförüne düşen bir taş parçasının çarpması sonucu meydana geldi.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçlerine kurtarma çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdi.

Nepal'de genellikle Haziran ortasından Ekim başına kadar süren muson mevsimi boyunca yağan şiddetli yağışlar sık sık sellere ve çamur ve toprak kaymalarına neden oluyor.

Kaynak: Xinhua

Nepal, Ulaşım, Güvenlik, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:52 AK Parti’de gözler 23 Temmuz’daki MKYK’da Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir AK Parti'de gözler 23 Temmuz'daki MKYK'da! Bazı genel başkan yardımcıları görevden alınabilir
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
08:02 Cezaevindeki Dilan Polat’tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar Cezaevindeki Dilan Polat'tan mektup: Dayanamıyorum, eziyet ediyorlar
06:41 Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti Tartışmalı soyadı düzenlemesini de içeren 9. Yargı Paketi komisyondan geçti
10:19 ABD’de tutuklu Timur Cihantimur’un cezaevi değişti ABD'de tutuklu Timur Cihantimur'un cezaevi değişti
09:59 İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi’nde Biden’ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü İtalya Başbakanı Meloni, NATO Zirvesi'nde Biden'ı beklerken gözlerini devirdiği görüldü
09:50 Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Shelley Duvall, uykusunda hayatını kaybetti
09:18 Seçim 18 Temmuz’da Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi’ye imza vermedi Seçim 18 Temmuz'da! Dört büyükler, Mehmet Büyükekşi'ye imza vermedi
09:17 Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi Bugün kalp ameliyatı olacak olan İbrahim Tatlıses, ağlayarak helallik istedi
09:03 Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu Mustafa Amca, inek aldığına bin pişman oldu
08:59 Batshuayi maça damga vurdu Galatasaray’dan bol gollü tatsız prova Batshuayi maça damga vurdu! Galatasaray'dan bol gollü tatsız prova
08:03 Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı Yol, ev ve işyeri aramalarında 4 bin 466 firari yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 10:46:02. #1.13#
SON DAKİKA: Nepal'de Toprak Kayması Sonucu 12 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement