Nepal'de yolcu uçağı düştü: 18 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Nepal'de yolcu uçağı düştü: 18 ölü, 1 yaralı

Nepal'in başkenti Katmandu'da 19 kişinin bulunduğu bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra düşerek 18 kişinin ölümüne neden oldu. Saurya Havayolları'na ait olan uçak, havalimanından kalkış yaptıktan sonra düştü ve alev topuna döndü. Kazada pilot yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve çalışmalar devam ediyor.

25.07.2024 00:38
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- Nepal'de yolcu uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü: 18 ölü, 1 yaralı

KATMANDU - Nepal'in başkenti Katmandu'da 19 kişinin bulunduğu bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, pilot yaralandı.

Nepal'in başkenti Katmandu'da Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan 2'si mürettebat 19 kişiyle kalkış yapan Saurya Havayolları'na ait bir uçak, kısa süre sonra düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, uçağın yere çakılmasıyla birlikte alev topuna döndüğü görüldü. Bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Havaalanı Sözcüsü Premnath Thakur yaptığı açıklamada, uçaktaki 18 kişinin hayatını kaybettiğini, pilotun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu belirtti. Havaalanı Güvenlik Şefi Arjun Chand Thakuri ise Pokhara şehrine giden uçakta bakım kontrolleri için mürettebatla birlikte 17 teknisyen bulunduğunu aktardı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Nepal'de yolcu uçağı düştü: 18 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de yolcu uçağı düştü: 18 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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