Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1367'ye çıktı - Son Dakika
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Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1367'ye çıktı

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Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1367'ye yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1367'ye yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sele ilişkin son durumu açıkladı.

Ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1367'ye çıktığı belirtilen açıklamada, kayıp 5 bin 132 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, afet bölgelerinde arama kurtarma, yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 21 bin 185 güvenlik çalışanının görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar gördüğü ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezinde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nepal'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1367'ye çıktı - Son Dakika

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