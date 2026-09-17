Nepal'deki sel felaketinde iklim değişikliğinin rol oynadığı belirlendi

Bilim insanları, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen ve 1400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine yol açan buzul çökmesinde iklim değişikliğinin rol oynamış olabileceğini belirledi.

İklim bilimi alanında faaliyet gösteren araştırma ağı World Weather Attribution bünyesinde çalışan bilim insanları, Nepal'in Rasuwa bölgesinde meydana gelen felaketi inceledi.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, felaketin artan sıcaklıklar, buzulların incelmesi, kalıcı olarak donmuş toprakların (permafrost) çözülmesi ve önceden var olan jeolojik zayıflıkların bir araya gelmesiyle oluşan "bileşik bir olay" olduğunu tespit etti.

Bölgede temmuz ve ağustos aylarındaki sıcaklıkların iklim değişikliğinin etkisiyle yaklaşık 1,5 santigrat derece daha yüksek olduğunu ifade eden araştırmacılar, buzulların da yılda yaklaşık yarım metre inceldiğini belirledi.

Araştırmacılar, "mevcut jeolojik yatkınlığı istikrarsızlaştırıcı faktör" olan iklim değişikliğinin felakette etkili olabileceğine ancak tek nedenin bu olmadığına işaret etti.

Bölgede 2015'te meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin alttaki kaya kütlesini zayıflatmış olabileceğini kaydeden araştırmacılar, depremin buzul çökmesi üzerindeki kesin etkisinin ise henüz doğrulanamadığını aktardı.

BBC'nin haberine göre, araştırmanın yazarlarından Imperial College London'da iklim bilimci Dr. Friederike Otto, "insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu felakete zemin hazırlayan koşulların oluşmasında rol oynadığı konusunda hiçbir şüphe olmadığını" ifade etti.

Utrecht Üniversitesinden Dr. Walter Immerzeel de bölgeyi "jeolojik açıdan hassas bir yamaç" olarak nitelendirerek, yamacın 2015'teki deprem nedeniyle zayıflamış ve buzulların incelmesi sonucu daha da istikrarsız hale gelmiş olabileceğini belirtti.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumu, ülkede meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1403'e yükseldiğini, kayıp 6 bin 150 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.