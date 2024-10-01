Nepal'deki Sel Felaketine Başsağlığı

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Dışişleri Bakanlığı, Nepal'de meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nepal'de son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Dost Nepal halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye yükselmişti.