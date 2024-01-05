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Nepal, Rusya ve Ukrayna'ya çalışmak için gitmeyi yasakladı - Son Dakika
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Nepal, Rusya ve Ukrayna'ya çalışmak için gitmeyi yasakladı

Nepal hükümeti, ülke vatandaşlarının Rusya ve Ukrayna'ya çalışmak için gitmesini yasakladı. Çalışma Bakanlığı İstihdam Departmanı, vatandaşların ordulara katıldığı gerekçesiyle bu ülkelere gitmelerinin yasaklandığını duyurdu. Nepal vatandaşlarının Rus ordusunda hayatını kaybettiği ve bazılarının Ukrayna tarafından alıkonulduğu bilgileri üzerine durumun araştırıldığı belirtildi.

Nepal, Rusya ve Ukrayna\'ya çalışmak için gitmeyi yasakladı
05.01.2024 - 13:31,  Güncelleme: 13:32
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Nepal hükümeti, ülke vatandaşlarının, çalışmak için Rusya ve Ukrayna'ya gitmesinin yasaklandığını bildirdi.

Çalışma Bakanlığı İstihdam Departmanından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna'ya giden ülke vatandaşlarının ordulara katıldığı gerekçesiyle çalışmak için bu ülkelere gidilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Nepal vatandaşlarının Rus ordusunda hayatını kaybettiğine dair bilgiler alındığı ve durumun araştırıldığı ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 10 Nepal vatandaşının hayatını kaybettiği, 4'ünün de Ukrayna tarafından alıkonulduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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