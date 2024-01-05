Nepal, Rusya ve Ukrayna\'ya çalışmak için gitmeyi yasakladı

Nepal hükümeti, ülke vatandaşlarının, çalışmak için Rusya ve Ukrayna'ya gitmesinin yasaklandığını bildirdi.

Çalışma Bakanlığı İstihdam Departmanından yapılan açıklamada, Rusya ve Ukrayna'ya giden ülke vatandaşlarının ordulara katıldığı gerekçesiyle çalışmak için bu ülkelere gidilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, Nepal vatandaşlarının Rus ordusunda hayatını kaybettiğine dair bilgiler alındığı ve durumun araştırıldığı ifade edildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 10 Nepal vatandaşının hayatını kaybettiği, 4'ünün de Ukrayna tarafından alıkonulduğu belirtiliyor.