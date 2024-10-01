Nepal, Sel Ve Toprak Kaymalarında Hayatını Kaybedenlere Tazminat Ödeyecek

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KATMANDU, 1 Ekim (Xinhua) -- Nepal hükümeti, muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden 205 kişinin ailelerinin her birine 200.000 Nepal rupisi (1.497 ABD doları) tazminat ödeyecek.

Hükümet, Pazartesi akşamı düzenlenen kabine toplantısında Salı gününden itibaren ülkede üç günlük yas ilan edildiğini de duyurdu.

Hükümet sözcüsü olan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Prithvi Subba Gurung, "Yas süresince bayrağımız yarıya indirilecek" dedi.

Gurung, basın toplantısında Cuma ve Cumartesi günleri aralıksız yağan yağmurların yol açtığı afetlerde 10 günden uzun süredir haber alınamayan yakınları bulunan ailelere de aynı miktarda tazminat ödeneceğini söyledi.

Bakan, kabinenin Başbakanlık Afet Yardım Fonu'na 1 milyar rupi (7,48 milyon dolar) tahsis kararı aldığını kaydetti.

Pazartesi akşamı itibarıyla 24 kişiye ulaşılamadığını ve 130 kişinin yaralı olduğunu belirten Nepal Emniyeti, "Kurtarma çalışmaları sürüyor" açıklaması yaptı.