Nesim B. Dosyasında Gelişme: 5 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Nesim B. Dosyasında Gelişme: 5 Şüpheli Gözaltında

23.06.2026 17:05
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Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kayıp Nesim B. dosyası yeniden ele alındı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B.'ye ilişkin dosyanın yeniden ele alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan özel ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucu; Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim B.'ye ilişkin dosya yeniden ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan çalışmalarda 2013 yılına ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik KGYS görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Ayrıca il merkezi, ilçeler ve köylerde kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildiği belirtilerek, "Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda olayın önceden planlandığı, Nesim B.'nin Ağrı il merkezine getirilerek öldürüldüğü ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin cinayetin farklı aşamalarında rol aldığı yönünde önemli bulgulara ulaşıldı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda H.K., S.K., M.K., S.K. ve D.B. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Nesim B.'nin akıbetinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve cansız bedenine ulaşılmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Kahraman Polislerimizi, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Haber-Kamera: Ümit OKTAN/AĞRI,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Eleşkirt, Cinayet, Güncel, Ağrı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesim B. Dosyasında Gelişme: 5 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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