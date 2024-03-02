Nesli Tehlike Altındaki Ak Kuyruklu Kartal Ankara\'da Tedaviye Alındı

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Ankara'da kanadı yaralı ve bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartal tedaviye alındı.

Nallıhan ilçesinde geçen hafta yaralı bulunan ak kuyruklu kartal için vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kanat ve boyun bölümünde ciddi yarası bulunan, bitkin haldeki kartalı tedavi için Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.

Burada yapılan incelemede uzun süre aç kaldığı içir bitkin halde bulunan kartal, yaralarının iyileştirilmesi için tedaviye alındı.

En çok ateşli silahla vurulan yaban hayvanları tedavi ediliyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Hayvan Hastanesi Yaban Hayvanları Birim Sorumlusu Doç. Dr. İrem Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede Ankara ve çevre illerden tüm yavru ve göçmen yaban hayvanlarının tedavi edilebildiğini, bakım ve beslemelerinin tamamlanmasının ardından doğaya geri dönmelerini sağladıklarını söyledi.

Birime en çok ateşli silahla vurulan yaban hayvanlarının getirildiğini ifade eden Doç. Dr. Ergin, "Bir yılda 800 civarında yaban hayvanı birimimize intikal etti. Bunlar içerisinde 600 civarında tekrar doğaya, eski yuvalarına gönderdiğimiz hayvanlar." dedi.

Son olarak geçen salı günü Nallıhan'dan getirilen, güçten düşmüş ve nesli tehlike altındaki ak kuyruklu kartalın tedaviye alındığını aktaran Ergin, şu bilgileri verdi:

"DKMP 9. Bölge ekipleri tarafından birimimize getirildi, Nallıhan'da bulunmuş. Kanat ve boyun bölgesinde çok ciddi yaraları var ama bizi en fazla endişelendiren yaradan ziyade çok aç kalmış olması. Özellikle bu kadar büyük kanatlı yırtıcılarda, bu kadar uzun süreli açlık ne yazık ki hayati risk doğuruyor. Şu an onun besleme ve bakım programlarını ayarladık, damar içi gerekli desteğe başladık. Önümüzdeki birkaç gün kritik çünkü oldukça kötü durumda ve zayıflamış. Elimizden geleni yapacağız. Umuyoruz ki tekrar gökyüzüne ait olduğu yere dönebilsin."