Nesli tehlike altındaki su samuru Tekirdağ Saray'da avlanırken kameraya yakalandı

Nesli tehlike altındaki su samuru Tekirdağ Saray'da avlanırken kameraya yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nesli tehlike altındaki su samuru, Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde dere içinde avlanırken güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir süre suda kalan su samuru, daha sonra dere boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.
Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru derede avlanırken güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Saray ilçesine bağlı Bahçeköy Mahallesi'nde güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su samurunun dere içerisinde yüzerek avlandığı görüldü.
Bir süre suda kalan su samuru, daha sonra dere boyunca ilerleyerek gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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