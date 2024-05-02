Nesli tükenme altındaki dağ keçileri, Palu Kalesinde görüntülendi

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Nesli tükenme altındaki dağ keçileri, Palu Kalesinde böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri, Palu Kalesinde dron ile görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri, Palu ilçesinde bulunan tarihi Palu Kalesinde görüntülendi. Kayalık alanı tırmanan keçiler bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar dron görüntüsüne saniye saniye yansıdı.