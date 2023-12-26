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Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak Bozyazı'da görüntülendi - Son Dakika
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Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak Bozyazı'da görüntülendi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşak fotokapanla kaydedildi. Vaşak, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından koruma altında tutulan nadir türlerden biri olarak biliniyor.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak Bozyazı\'da görüntülendi
26.12.2023 - 19:52,
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MERSİN'in Bozyazı ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak fotokapanla görüntülendi.

Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kurulan fotokapanlar, nesli tükenme tehlikesi altındaki bir vaşağı kaydetmeyi başardı. Kozağacı Şefliği bölgesindeki ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlardan biri, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşağı görüntüledi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Kozağacı Şefliği'nde nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki türler arasında yer alan vaşak, fotokapanımıza yakalandı" denildi.

Vaşak, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından koruma altında tutulan nadir türlerden biri olarak biliniyor.

Kaynak: DHA
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