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Görüntü Tunceli'den! Nesli tükenmekte olan dağ keçileri şehir merkezinde - Son Dakika
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Görüntü Tunceli'den! Nesli tükenmekte olan dağ keçileri şehir merkezinde

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri kent merkezine kadar inerek yiyecek aradı.

09.12.2023 - 12:40,
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Nesli tükenme altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçileri, Tunceli'de şehir merkezini mesken tuttu. Sürü halinde Çemişgezek ilçesinde gezen dağ keçileri, ağaç dallarındaki yaprakları yedi.

Vatandaşlar, uzun zamandır dağ keçilerinin kentte olduğunu ve buraya sık gelip gittiklerini belirterek, hayvanlara karışmadıklarını söyledi.

Görüntü Tunceli\'den! Nesli tükenmekte olan dağ keçileri şehir merkezinde
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Görüntü Tunceli'den! Nesli tükenmekte olan dağ keçileri şehir merkezinde - Son Dakika
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