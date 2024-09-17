Nesli Tükenmekte Olan Balaban Kuşu Doğaya Salındı

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Nesli tükenmekte olan kuşu doğaya saldılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçmakta zorlanan bir kuş gören işçiler, incelemelerin ardından nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu olduğu fark etti.

İnegöl Hamzabey Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çalışan işçiler, uçmakta zorlanan bir kuş gördü. Kuşu yakalayan işçiler, inceleyip besledi. İşçiler yaptıkları incelemede nesli tükenmekte olan Balaban kuşu olduğu fark etti. İşçiler ilk kez gördükleri kuşu doğaya saldı.