- Netanyahu, ABD dönüşü Güvenlik Kabinesi'ni topladı
TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den dönmesinin ardından Güvenlik Kabinesi'ni topladı.
Dün Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırının ardından ABD'den İsrail'e dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'ni topladı. İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, bu akşam Tel Aviv'deki Kirya'da Güvenlik Kabinesi'ni topladı" denildi.
Toplantıda, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırıya verilecek karşılığın ele alınması bekleniyor.
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