Netanyahu bloğu yeni Meclis'te Düzenleme Komitesi oylamasını 63 oyla kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Netanyahu bloğu yeni Meclis'te Düzenleme Komitesi oylamasını 63 oyla kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, yeni Meclis'teki ilk oylamada Düzenleme Komitesi'nin kurulmasını 50 hayır oyuna karşı 63 oyla engelleyemedi. Komite başkanlığını Yashar Partisinden bir milletvekili üstlenecek, Likud ise komitede 5 sandalye alacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok, dün açılan yeni İsrail Meclisi'ndeki ilk oylamayı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefete İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle kaybetti.

Yahudi ve Arap muhalefet partileri 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde, 63 milletvekilinin oyuyla, hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisinden bir milletvekilinin başkanlık edeceği "Düzenleme Komitesi"nin kurulmasını 50 "hayır" oyuna karşı kabul ettirdi.

İsrail Meclisinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Genel Kurul, Yashar Milletvekili Roy Folkman tarafından sunulan komitenin kurulması ve üye yapısının belirlenmesine ilişkin teklifi onayladı.

Açıklamada, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinin komitede 5 sandalye elde edeceği belirtildi. Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid, Yusuf Cebbarin liderliğindeki Birleşik Liste, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar ve Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Arap Listesi) ise ikişer sandalyeye sahip olacak.

Avigdor Liberman liderliğindeki Yisrael Beytenu, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit, Yakov Asher liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği, Aryeh Deri liderliğindeki Şas ve Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm partileri ise birer sandalye alacak.

Komitenin başkanlığını, hükümeti kurmakla görevlendirilen Gadi Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisinden bir milletvekili üstlenecek.

Parti, dün yaptığı açıklamada komite başkanlığının Folkman'a verilmesi konusunda "Değişim Bloku"nun diğer partileriyle anlaştığını duyurmuştu.

Likud'dan oylama sonucuna sert tepki

Oylama sonucunu eleştiren Likud Partisi, yaptığı yazılı açıklamada yine İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri hedef alarak, "Eisenkot, Avigdor Liberman ve Naftali Bennett'in partileri, Ahmed Tibi ve Mansur Abbas ile aynı yönde oy kullandı." ifadelerine yer verdi.

Parti açıklamasında, dün Meclis açılışında İsrail milli marşı okunurken salonu terk eden Arap milletvekillerine işaret edilerek "ulusal marşı protesto eden terör destekçileriyle işbirliğine son verilmesi" çağrısı yapıldı.

Düzenleme Komitesinin görevleri

İsrail Demokrasi Enstitüsüne göre Düzenleme Komitesi, yasama döneminin başında İsrail Meclisinin çalışmalarını düzenliyor. Yasalar gereği komitenin seçimlerin ardından mümkün olan en kısa sürede kurulması gerekiyor.

Genel Kurul, komitenin üye yapısını meclis gruplarının orantısal ağırlığını yansıtacak şekilde onaylıyor ve en az 4 milletvekiline sahip her grubun temsil edilmesini garanti altına alıyor.

Komiteye, hükümeti kurmakla görevlendirilen bloktan bir milletvekili başkanlık ediyor. Hükümeti kurma görevi başka bir kişiye devredilirse komite başkanı değişiyor ancak komitenin üye yapısı aynı kalıyor.

Düzenleme Komitesinin en önemli görevleri arasında, İsrail Meclisine daimi komitelerin oluşturulmasına ilişkin teklif sunmak yer alıyor. Bu görevin tamamlanmasının ardından komitenin yetkisi sona eriyor ve görevlerini "Meclis Komitesi" devralıyor.

Likud partili Meclis Başkanı Amir Ohana'nın yerine de önümüzdeki salı günü yeni bir İsrail Meclisi Başkanının seçilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Düzenleme Komitesi, maliye ile dışişleri ve güvenlik komisyonlarının kurulmasını onayladı. Daha önce Likud'dan bir milletvekilinin başkanlık ettiği Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanlığı'na Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman atandı. Birlikte Listesi Milletvekili Avissar Ben Horin ise Maliye Komisyonu Başkanlığı koltuğuna oturdu.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail'de hükümet kurulabilmesi için 120 üyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunun alınması gerekiyor.

Yahudi ve Arap muhalefet partileri İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 67'sine sahip bulunuyor. Bu durum muhalefete, yasa tasarılarını meclisten geçirmek için gerekli çoğunluğu sağlıyor.

Kaynak: AA
Binyamin NetanyahuMilletvekiliOrta DoğuPolitikaİsrailGüncelLikudDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor Kerem Aktürkoğlu gemileri yaktı: Geri dönmek istiyor
Bursa’daki hurda Boeing 747’nin kokpiti Gebze’de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi Bursa'daki hurda Boeing 747'nin kokpiti Gebze'de bir bahçeye taşındı: Yeni sahibi 200 bin TL ödedi
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Melih Gökçek’in acı günü Melih Gökçek'in acı günü
Genç doktordan acı haber Ölümüyle ilgili inceleme başladı Genç doktordan acı haber! Ölümüyle ilgili inceleme başladı
Emekli zammı için çok konuşulacak rakam Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor Emekli zammı için çok konuşulacak rakam! Bu tahmin ilk kez dillendiriliyor
22:51
Merkez Bankası’ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
Merkez Bankası'ndan yeni karar: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi
22:19
Bakan Göktaş’ın “SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı“ iddiası komisyonu karıştırdı
Bakan Göktaş'ın "SGK eliyle erkekler kısırlaştırıldı" iddiası komisyonu karıştırdı
22:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail’e Dışişleri’nden sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hadsiz sözlerle hedef alan İsrail'e Dışişleri'nden sert tepki
19:43
İran ABD’yi adres vererek tehdit etti: Avrupa’daki üsleri vurabiliriz
İran ABD'yi adres vererek tehdit etti: Avrupa'daki üsleri vurabiliriz
19:35
İstanbul’a hem fırtına hem de yağmur uyarısı Çok kuvvetli geliyor
İstanbul'a hem fırtına hem de yağmur uyarısı! Çok kuvvetli geliyor
16:35
Ses kayıtları çözüldü İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Ses kayıtları çözüldü! İşte Güllü’nün düştüğü anda duyulan o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 23:29:11. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu bloğu yeni Meclis'te Düzenleme Komitesi oylamasını 63 oyla kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android