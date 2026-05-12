Netanyahu'dan AB Yaptırımlarına Tepki
12.05.2026 02:46
Netanyahu, AB'nin İsraillilere yaptırım kararını kınayarak Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım kararına tepki göstererek işgal altındaki Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırımların kabul edilemez olduğu savunuldu.

Netanyahu, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarla "Avrupa'nın pis işlerini yaparken" AB'nin yaptırım kararıyla "ahlaki iflasını" ortaya koyduğunu ileri sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, AB'nin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım kararına tepki göstererek işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın Yahudi vatanı olduğunu savunmuştu.

AB dışişleri bakanlarından İsraillilere yaptırım

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının, Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurmuştu.

AB dışişleri bakanlarının, İsraillilerin yanı sıra Hamas'ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda da anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları

İsrail ordusu ile gaspçı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Bu saldırılarda Ekim 2023'ten bu yana artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre, bölgede söz konusu dönemde gaspçı İsrailliler ve İsrail ordusunun saldırılarında, 1150'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, 22 bine yakın kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

