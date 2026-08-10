Netanyahu'dan Gazze Planına Şans - Son Dakika
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Netanyahu'dan Gazze Planına Şans

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Netanyahu, Kushner'a Gazze'ye yönelik 15 maddelik plana destek verme niyetini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD muhabiri Barak Ravid'in İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu geçen hafta Kushner ile telefonda görüştü.

Netanyahu'nun görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını ancak plana şans vermeye hazır olduğunu belirttiği, bu kapsamda Gazze'ye yönelik saldırıların azaltılması ve İsrail ordusunun "Sarı Hat"ın batısına ilerlememesi konusunda taahhütte bulunduğu iddia edildi.

Kanal 12'nin internet sitesi N12'de yer alan haberde de Gazze Barış Kurulu'nun İsrail'den plana şans vermesini, ordunun mevcut aşamada Sarı Hat'taki konumunu korumasını ve askerlere doğrudan tehdit bulunmadıkça hattın ötesine ateş açmamasını istediği belirtildi.

Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada İsrail'in 15 maddelik planı kabul etmediğini ve Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceklerini savunmuş, bununla birlikte ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Gazze Planına Şans - Son Dakika

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