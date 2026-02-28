Netanyahu'dan Hamaney Açıklaması - Son Dakika
Netanyahu'dan Hamaney Açıklaması

28.02.2026 23:24
Netanyahu, Hamaney'in ortadan kalktığına dair işaretler olduğunu ve operasyonların süreceğini belirtti.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki yerleşkesine yönelik İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hamaney'in ortadan kalktığına dair işaretler artıyor" iddiasında bulundu. Netenyahu, İran'a yönelik operasyonun "gerektiği sürece" devam edeceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamaney'in Tahran'daki konutuna yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Netenyahu, "Bu diktarörün artık ortadan kalktığına dair artan işaretler var" dedi. Hamaney'in öldürüldüğüne ilişkin açakça teyit eden ifadeler kullanmaktan kaçınan Netenyahu, İranlılara "Sokağa çıkarak işi bitirin" çağrısında bulundu.

Netanyahu, İran'a yönelik operasyonun "gerektiği sürece" devam edeceğini belirterek, İsrail vatandaşlarından ülkenin İç Cephe Komutanlığı'nın güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Kaynak: ANKA

