Netanyahu'dan Khanna'ya Yanıt

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri savunarak ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria'da "suça sürüklenmiş reşit olmayan gençler" tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

ABD merkezli NBC News kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Netanyahu, ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Khanna'nın Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler ve İsrail ordusunca alıkonulmasına ilişkin konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "yüzde 99,9'unun yasalara uyan, orduda görev yapan vatandaşlar" olduğunu öne süren Netanyahu, "Orada kendi adaletini sağlamaya çalışan bir grup var ancak bunlar bölge halkından değil. İsrail'in diğer bölgelerinden gelen yaklaşık 150 suça sürüklenmiş reşit olmayan gençten bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri savunan Netanyahu, ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria'da "suça sürüklenmiş reşit olmayan gençler" tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

Khanna'nın zorla alıkonulması olayının işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri temsil etmediğini ileri süren Netanyahu, "Biz bir hukuk devletiyiz ve yasaları çiğneyenleri adalete teslim ederiz." dedi.

Netanyahu, Khanna'nın daha sonra İsrail ordusu tarafından alıkonmasına ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Netanyahu, Graham'ın ölümüyle "harika bir dostu" kaybettiklerini söyledi

Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın ölümüne ilişkin İsrail'in "harika bir dost ve İsrail-ABD ittifakının büyük bir savunucusunu" kaybettiğini söyledi.

ABD'li Senatör Graham ile yaptığı son görüşmede "Kendi savunmamızı kendimiz finanse edebiliriz" dediğini aktaran Netanyahu, "Bunu duyunca küplere bindi ve 'Asla, bunu yapamazsınız' dedi. İsrail'in güvenliğine o denli bağlıydı ki, Amerikan yardımlarının İsrail'e akmaya devam etmesi için benimle resmen tartıştı." ifadelerini kullandı.

Khanna, İsrailliler tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından ise İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin haberinde de Khanna'nın 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hakaretlerine maruz kaldığı aktarılmıştı.