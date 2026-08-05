Netanyahu'dan Lübnan Saldırıları Toplantısı - Son Dakika
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Netanyahu'dan Lübnan Saldırıları Toplantısı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'a yapılan saldırıları ele alacak bir istişare toplantısı yapacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyine sürdürülen saldırıları ele alacağı istişare toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun Lübnan gündemiyle telefon üzerinden yapacağı istişare toplantısını ilerleyen saatlerde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Haberde, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir olmak üzere bazı üst düzey yetkililerin katılacağı istişare toplantısında Lübnan'a yönelik saldırıların görüşüleceği kaydedildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, "İsrail'in Hizbullah'ın ihlallerine karşılığı henüz sona ermedi ve hassas olarak sınıflandırılan saldırılar da dahil olmak üzere ek seçenekler değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun gün içinde Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'dan Lübnan Saldırıları Toplantısı - Son Dakika

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