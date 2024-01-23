 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu, esirler serbest bırakıldıktan sonra saldırıları durdurmayı taahhüt edemeyeceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Netanyahu, esirler serbest bırakıldıktan sonra saldırıları durdurmayı taahhüt edemeyeceğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması durumunda bile saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunamayacağını açıkladı. Netanyahu, muhtemel bir esir takası anlaşması kapsamında saldırıları durduracaklarını ancak esirler serbest bırakıldıktan sonra yeniden başlatacaklarını belirtti. Ayrıca Netanyahu, anlaşmaya aracılık eden ülkelere esirler serbest bırakıldıktan sonra anlaşmayı ihlal etmeyeceklerine dair güvence vermesi gerektiğini ifade etti. Gazze'de hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

23.01.2024 - 11:21,
Abone Ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, muhtemel bir anlaşmayla Hamas'ın elindeki esirler serbest bırakılsa dahi Gazze'ye saldırıları sona erdirme sözü veremeyeceğini söyledi.

"SAVAŞA DEVAM ETMEYİ PLANLARKEN SALDIRILARI SONLANDIRMA SÖZÜ VEREMEM"

Gazze'de katliam yapan Netanyahu, Gazze'de tutulan esirlerin aileleriyle bir araya geldi. Netanyahu, Hamas ile ülkesi arasında varılacak muhtemel bir esir takası anlaşması kapsamında durdurulması beklenen saldırıları, esirler serbest bırakıldıktan sonra yeniden başlatmayı planladıklarına işaret etti.

Kendisiyle görüşenlerden birinin, "İsrail'in neden esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için saldırıları sonlandırmayı ve esirler döndükten sonra da yeniden başlatmayı kabul etmediğini sorması üzerine Netanyahu, "Esirler serbest bırakıldıktan sonra savaşa devam etmeyi planlarken saldırıları sona erdirme taahhüdünde bulunamayacağını" ifade etti.

Netanyahu, muhtemel bir anlaşma için ülkesinin anlaşmaya aracılık eden ABD, Mısır ve Katar'a esirler serbest bırakıldıktan hemen sonra anlaşmayı ihlal edemeyeceğine dair güvence vermesi gerektiğini söyledi.

7 GÜNLÜK İNSANİ ARADA ESİR TAKASI YAPILMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı. Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İSRAİL TÜM ESİRLERE KARŞILIK 2 AYLIK İNSANİ ARA TEKLİF EDİYOR

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin dün İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a yeni bir "ateşkes" teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. Haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.

İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak gelecek günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarılmıştı. Hamaslı yetkililer ise kalıcı ateşkes dışındaki önerileri kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Netanyahu, esirler serbest bırakıldıktan sonra saldırıları durdurmayı taahhüt edemeyeceğini söyledi
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • özkan akdemir: tam kemçük ağızlı tipe bak Yanıtla 0 6
  • Abdülkadir Doğruyol: UTANMAZ AHİRETİN ODUNLARI .HEM KENDİ ESİRLERİNİ SERBEST BIRAKTIRACAK HEM SALDIRILARA DEVAM EDECEK . Yanıtla 0 4

Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, esirler serbest bırakıldıktan sonra saldırıları durdurmayı taahhüt edemeyeceğini söyledi - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
23:01 TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu, esirler serbest bırakıldıktan sonra saldırıları durdurmayı taahhüt edemeyeceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement