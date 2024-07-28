Netanyahu, Golan Tepeleri'ndeki saldırıya karşılık görüşmek üzere Savunma Bakanlığı'na geçti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD seyahatinden döndükten sonra işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems'te 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya verilecek karşılığı görüşmek üzere Savunma Bakanlığı'na geçti.

İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD seyahatinden dönen Netanyahu'nun uçağı İsrail'e indi. Netanyahu, güvenlik değerlendirmesi ve ardından gerçekleşecek güvenlik kabinesi toplantısı için başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine gitti.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde cumartesi akşamı gerçekleşen ve çoğunluğu çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından Tel Aviv'in sorumlu tuttuğu Hizbullah'a vereceği karşılığı kararlaştırmak için siyaset ve güvenlik teşkilatında toplantı trafiği hız kesmedi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de kuvvet komutanları ile Hizbullah'a verilecek karşılığı görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya, İsrail Kuzey Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Askeri İstihbarat Komutanlığı ve diğer birimlerdeki generallerin katıldığı aktarıldı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde 27 Temmuz akşamı bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Füzenin "Demir Kubbe"den ateşlendiği iddiası

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirilmişti.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söylemişti.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktarmıştı.