Netanyahu: Hamas'tan henüz gerçek bir yanıt alamadık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu: Hamas'tan henüz gerçek bir yanıt alamadık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinin esir takası anlaşmasıyla ilgili olarak Hamas'tan henüz gerçek bir yanıt almadığını iddia etti. Netanyahu, görüşme sırasında, şu ana kadar Hamas'tan esir takası anlaşmasına ilişkin gerçek bir yanıt alamadıklarını söyledi. Başbakan Netanyahu, esir ailelerine güzel haber vermekten çok mutlu olacağını ancak şu ana kadar Hamas'tan gerçek bir yanıt alamadıkları için böyle bir müjdeyi veremediğini dile getirdi.

14.03.2024 23:01  Güncelleme: 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinin esir takası anlaşmasıyla ilgili olarak Hamas'tan henüz gerçek bir yanıt almadığını iddia etti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin temsilcileri, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda Netanyahu ile bir araya geldi.

Netanyahu, görüşme sırasında, şu ana kadar Hamas'tan esir takası anlaşmasına ilişkin gerçek bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Netanyahu, gerçekten değişen şeyin ise, hem hükümetin uyguladığı baskılar hem de esir ailelerinin yardımları sayesinde, ilk kez gördükleri, uzun zamandır aradığı ve gerçekleştirmeye çalıştığı " Katar'ın Hamas üzerindeki baskısı" olduğunu ifade etti.

Başbakan Netanyahu, esir ailelerine güzel haber vermekten çok mutlu olacağını ancak şu ana kadar Hamas'tan gerçek bir yanıt alamadıkları için böyle bir müjdeyi veremediğini dile getirdi.

Filistinliler ile İsrail arasındaki dolaylı müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Hamas'tan henüz gerçek bir yanıt alamadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyoruz İşte UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum
22:32 Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
23:08 Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi
21:08 Cem Yılmaz’a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
20:14 Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi
20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
19:14 Adana’da “fazla yolcu“ kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı Adana'da "fazla yolcu" kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
18:45 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 23:20:42. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu: Hamas'tan henüz gerçek bir yanıt alamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement