Netanyahu: İran Zayıfladı, Saldırılar Başarılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu: İran Zayıfladı, Saldırılar Başarılı

12.03.2026 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, ABD ile başlattıkları saldırılarla İran'ın zayıfladığını ve tarihi bir dönemecin içindeyiz diyor.

TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte başlattıkları saldırılarla İran'da rejimin düşmese dahi ciddi ölçüde zayıflamış olacağını ileri sürdü.

Başbakan Netanyahu, İran'a 28 Şubat'ta başlattıkları saldırılar sonrası düzenlediği ilk çevrimiçi basın toplantısında, nükleer ve balistik füze tesislerini yok ederek İran'a ağır darbe indirdiklerini iddia etti.

İsrail'in ABD ile birlikte bir güç birliği ile ciddi başarılar elde ettiğini ileri süren Netanyahu, tarihi bir dönemeçte olduklarını savundu.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan'daki işgallerinin kalıcı olup olmayacağı sorusuna verdiği cevapta, Netanyahu, Lübnan'a saldırılarını daha da şiddetlendireceklerini ancak "planlarını açıklamayacaklarını" belirtti.

Netanyahu ayrıca, İran'a yönelik saldırılardan birkaç hafta önce "hayal bile edilemeyecek yeni ittifaklar kurduklarını" söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yargılandığı yolsuzluk davasında kendisini affetmesi gerektiğini kaydeden Netanyahu, Herzog'un kendisiyle ilgili mahkeme tiyatrosuna son vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrailli yetkililerin son dönemde İran'daki rejimin düşmesi hedefinden vazgeçtiği yönündeki açıklamalara Netanyahu'nun da katıldığı dikkati çekti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: İran Zayıfladı, Saldırılar Başarılı - Son Dakika

Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat

23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 23:54:18. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu: İran Zayıfladı, Saldırılar Başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.