Netanyahu, müzakerelerin devamı için ateşkesi onayladı iddiası - Son Dakika
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Netanyahu, müzakerelerin devamı için ateşkesi onayladı iddiası

Netanyahu, müzakerelerin devamı için ateşkesi onayladı iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de taraflar arasında müzakere edilen anlaşmanın aşamaları arasında müzakerelerin yapılması için ateşkesin korunması maddesini savaş kabinesine danışmadan onayladığı iddia edildi. İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın, Katar'ın talebi üzerine Başbakan Netanyahu'dan bu konuda onay aldığı belirtildi. İsrail'in savaşın bitmesini kabul etmediği ve Hamas'ın esirlerin serbest bırakılması ve ordunun Gazze'den çekilmesi taleplerine karşı çıktığı ifade edildi.

07.02.2024 13:11
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İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de taraflar arasında müzakere edilen anlaşmada, " Katar'ın talebi üzerine sürecin aşamaları arasında müzakerelerin yapılması için ateşkesin korunması maddesini" savaş kabinesine danışmadan onayladığını ileri sürdü.

KAN'ın haberine göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Paris'te Mısır ve Katarlı yetkililerle katıldığı görüşmeler sırasında, Katar'ın talebi üzerine taraflar arasındaki anlaşmanın farklı aşamalarında, müzakerelerin devam etmesi için ateşkesin sürmesi konusunda Başbakan Netanyahu'dan onay aldı.

Haberde konuşan kabineye yakın bir kaynak, savaş kabinesi üyelerinin Başbakan'ın onayının ardından bu konuda bilgi sahibi olduğunu paylaştı.

Başbakanlık Basın Ofisi habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Başbakan'ın Mossad Direktörü'ne talimatı geçerli: 'Tüm savaş kabinesini bu konuda bilgilendir ve görüşlerini al' dedi." ifadesi yer aldı.

İsrail'in "savaşın bitmesini kabul etmediği" iddiası

Yedioth Ahranot'a konuşan İsrailli yetkililer, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması ve ordunun Gazze'den çekilmesi yönündeki talebine karşı, "savaşı durdurmayı kabul etmeyeceklerini" belirtti.

Yetkililer, taslak anlaşmanın İsrail hapishanelerindeki "yüksek profilli isimlerin" de yer aldığı 1500 Filistinli esirin serbest kalmasını öngördüğünü ileri sürdü.

AA'ya açıklama yapan Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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