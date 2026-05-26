Netanyahu'nun Duruşmaları Kısaltılıyor

26.05.2026 14:09
Lübnan'a saldırı planları nedeniyle Netanyahu'nun duruşmaları kısa sürede tamamlanacak.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılandığı davanın bugün ve yarınki duruşmaları, Lübnan'a düzenlenmesi planlanan geniş çaplı saldırılar nedeniyle kısa tutulacağı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Hakim Rivka Friedman, Netanyahu'nun duruşmasının öğlen saatlerinde sona ereceğini ve yarınki duruşmanın da kısaltılacağını kaydetti.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan bir kaynak, İsrail ordusunun Lübnan'a şiddetli bir saldırı başlatmayı planladığı için duruşmanın kısaltıldığını ifade etti.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'u da hedef almasının ihtimaller dahilinde olduğunu aktaran kaynak, söz konusu saldırıların ABD ile koordine edildiğini kaydetmişti.

İsrail hükümetinin ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlenen saldırıların şiddetlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi kararı aldığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, ateşkese karşın Lübnan'a saldırıların artırılması kararı çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki yerleşimler için yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

