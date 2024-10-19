Netanyahu'nun Evi İHA Saldırısına Uğradı

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(ANKARA) - Lübnan'dan fırlatılan bir İHA, Netanyahu'nun Kayserya'daki özel konutunu hedef aldığıi İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından doğrulandı. İsrail Savunma Kuvvetleri, bölgeye toplamda üç İHA ile saldırıldığını iki diğer İHA'nın düşürüldüğünü, diğerinin ise Kayserya bölgesindeki bir yapıya çarptığı ve durumun incelendiğini belirtti.

Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen ve Lübnan'dan fırlatılan üç insansız hava aracı (İHA), İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Kayserya şehrindeki özel tatil konutunun da bulunduğu bir binayı hedef aldı. İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıyı doğrularken, saldırı esnasında Netanyahu ve ailesinin o sırada evde olmadığını aktarıldı.

İsrail Ordusu, Lübnan'dan fırlatılan iki İHA'nın düşürüldüğünü ve birinin "Kayserya bölgesindeki bir yapıya çarptığını" bildirdi. İsrail Haber Ajansı Ynet, kasabada bir patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Kayserya, birçok iş insanı ve politikacının yaşadığı, askeri üsler ve petrol rafinereleri gibi stratejik varlıkların yoğunlaştığı bir bölge olarak biliniyor. Bölge sakinleri İHA saldırısı ile ilgili Netanyahu'nun evinin çevresinden görüntüler paylaşırken yüksek bir patlama sesi duyduklarını ve helikopterler gördüklerini bildirdi.

İsrail Ordusu, bölgeyi abluka altına alırken İsrail medyasının olayın ayrıntılarına ilişkin sıkı bir sansür ve kısıtlama uyguladığı konuşuluyor. Kayserya'da herhangi bir uyarı sireni çalmazken günün erken saatlerinde benzer saldırıların hedefi olan komşu Hayfa ve Galile bölgelerinde sirenler çaldı. Kayserya'daki saldırı ile ile ilgili herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmezken, İsrail medyası Galile ve Hayfa'ya yönelik saldırılarda en az 5 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail Ordusu, ayrıca son bir saatte İsrail'in kuzeyinin en az 50 roketle hedef alındığını duyurdu. Hizbullah İsrail'e yönelik saldırılarında farklı hedeflere eş zamanlı olarak İHA ve roket fırlatma yöntemini kullanıyor. Bu yöntemin radar ve erken uyarı sistemlerininin etkisini azalttığı ve Hizbullah'ın bunun tespit edilmesinden kaçınmak için tercih ettiği düşünülüyor.