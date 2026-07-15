Netanyahu'nun Güvenlik Koruması Tartışması Devam Ediyor - Son Dakika
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Netanyahu'nun Güvenlik Koruması Tartışması Devam Ediyor

15.07.2026 14:33
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Seçimleri kaybetse bile Netanyahu ailesinin güvenlik korumasının uzatılması için baskı yapılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimleri kaybetmesi halinde dahi ailesine sağlanan devlet korumasının uzatılması için ilgili birimlere baskı yapıldığı belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu'ya yakın isimler, Başbakan'ın ailesine İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından sağlanan korumanın, seçimleri kaybetmesi durumunda da 5 yıl süreyle uzatılması yönünde görüş bildirilmeleri için istihbarat ve güvenlik kurumlarına baskıda bulunuyor.

İsrail Başbakanı'nın eşi Sara Netanyahu'nun, Netanyahu'nun güvenlik korumasının sadece 20 yıl değil, ömür boyu uzatılmasını talep ettiği ancak bu taleplerle ilgili perde arkasında görüş ayrılıkları yaşandığı aktarıldı.

Gazeteye göre, Şin-Bet'ten sorumlu bakanlar komitesi, bu talebi birden fazla kez onaylamadı. Güvenlik yetkilileri ise konuya ilişkin toplantıları hafta boyunca erteleyerek henüz nihai görüş bildirmedi. Meselenin bugün yeniden ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, eski başbakanlar Naftali Bennett ile Yair Lapid'in çocuklarının devlet korumasından yararlanmadığına dikkati çekildi.

Netanyahu'ya yakın çevreler, Gazze'de devam eden savaş ve bununla birlikte değişen tehdit ortamı nedeniyle güvenlik düzenlemelerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Gazetenin ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberde, "Netanyahu ve Sara Netanyahu seçimleri kaybetmekten endişe ediyor ve aileye yönelik güvenlik korumasının devamını güvence altına almak istiyor." ifadelerine yer verildi.

Haberde, buna karşın ilgili kurumlar arasında Netanyahu ailesine yönelik güvenlik korumasının sürdürülmesi gerektiği konusunda temel bir görüş ayrılığı bulunmadığı belirtildi. İsrail'in İran'da düzenlediği suikastlar, Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerine yönelik suikastların sonrasında ortaya çıkan tehditler dikkate alınarak korumanın uzatılmasının muhtemel görüldüğü aktarıldı. Tartışmanın ise korumanın beş yıllık otomatik bir süreyle uzatılıp uzatılmaması üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Netanyahu'ya yönelik güvenlik düzenlemelerinin ailesininkinden farklı olduğu kaydedilen haberde, bakanlar komitesinin kararı uyarınca eski başbakanların görevden ayrıldıktan sonra 20 yıl boyunca Şin-Bet korumasından yararlanma hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda 76 yaşındaki Netanyahu'nun, görevden ayrılması halinde 96 yaşına kadar devlet korumasından yararlanabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Güvenlik Koruması Tartışması Devam Ediyor - Son Dakika

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