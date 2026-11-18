İsrail'de geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yeni hükümetin kurulmasına yönelik görüşmeler sürerken İran'a askeri saldırıları yeniden başlatma girişimlerinin, ABD yönetiminin tutumu, ordunun çekinceleri ve siyasi muhalefetin itirazları nedeniyle çıkmaza girdiği belirtiliyor.

İsrail basınında yer alan haber ve analizlere göre Netanyahu, İran'a karşı askeri harekatın yeniden başlatılmasını isterken, İsrail ordusu Washington ile koordineli hareket edilmesinden yana tavır alıyor. ABD yönetiminin ise çatışmaların yeniden başlamasına mesafeli yaklaştığı ifade ediliyor.

Gadi Eisenkot öncülüğündeki "Değişim Bloğu"na yakın bazı siyasetçi ve analistler, Netanyahu'nun olağanüstü hal ilan ederek birlik hükümeti kurulmasına zemin hazırlamak amacıyla İran'la yeni bir çatışma başlatmak istediğini öne sürüyor.

Netanyahu ise İsrail istihbaratının, İran'ın askeri kapasitesini yeniden inşa ettiği ve nükleer faaliyetlerine tekrar başladığı yönünde bilgilere sahip olduğunu iddia ediyor.

İran'a yönelik yeni bir saldırı için ABD yönetimini ve İsrail ordusunu ikna etmeye çalışan Netanyahu'nun önündeki bir diğer engelin de hükümet kurma çalışmalarını sürdüren Eisenkot liderliğindeki siyasi muhalefet olduğu değerlendiriliyor.

Cuma gününe kadar İran'a saldırı ihtimali gündeme geldi

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Dimona Belediye Başkanı Benny Biton'un, İsrail devlet televizyonuna verdiği röportajda, 20 Kasım Cuma gününe kadar İran ile yeni bir askeri çatışma başlayabileceğini ima etmesi dikkati çekti.

Biton, kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak zamanın daraldığını, güvenlik durumunun "son derece değişken" olduğunu ve Dimona'daki sığınakların tek bir düğmeyle açılabilecek şekilde hazır tutulduğunu söyledi.

İsrail'in "Walla" haber sitesi ise İran'a yönelik yeni bir "askeri harekat" kararı alındığına ilişkin resmi bir doğrulama bulunmadığını bildirdi.

Haberde, sivil savunmaya yönelik talimatları belirleme yetkisinin İsrail ordusuna bağlı İç Cephe Komutanlığında olduğu hatırlatılarak, mevcut talimatlarda herhangi bir değişiklik yapıldığına dair işaret bulunmadığı aktarıldı.

Netanyahu yönetiminin Washington'u ikna çabaları sonuçsuz kaldı

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, 15 Kasım Pazar günü toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin başlıca gündem maddelerinden biri, İran ile savaşın yeniden başlama ihtimali oldu.

Toplantıya, hafta sonu ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretten dönen İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü Roman Gofman da katıldı.

Haberde, Goffman'ın Washington'daki temaslarında üst düzey ABD'li yetkilileri İran'a karşı askeri harekatın yeniden başlatılması konusunda ikna etmeye çalıştığı ancak bu girişimlerinden sonuç alamadığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump da 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran ile savaşın "askeri açıdan fiilen sona erdiğini" belirtmiş, Tahran'a yönelik ve tarihin en büyük ablukası olarak nitelendirdiği uygulamanın sürdüğünü duyurmuştu.

Yedioth Ahronoth'a konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, ordunun Güvenlik Kabinesine sunduğu değerlendirmede, İran'a karşı tek başına harekete geçebilecek kapasiteye sahip olduğunu ancak ABD ile koordinasyonu tercih ettiğini bildirdiğini aktardı.

Yetkili, askeri harekatın "İran meselesinin tek çözümü" olarak görüldüğünü savunarak, asıl tartışmanın saldırının zamanlaması ve İsrail'in tek başına mı yoksa ABD ile birlikte mi hareket edeceği üzerinde yoğunlaştığını belirtti.

İsrail ordusunun Netanyahu'dan yanıt alamadığı 3 kritik soru

Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel ise Netanyahu'nun İran'a karşı acil bir saldırı başlatmasının önünde üç temel engel bulunduğunu yazdı.

Harel, bunları ABD yönetiminin mevcut tutumu, İsrail Genelkurmay Başkanlığının çekinceleri ve Eisenkot liderliğindeki siyasi muhalefetin itirazları olarak sıraladı.

Analizinde, İsrail Genelkurmayının güvenlik yetkilileriyle yapılan görüşmelerde Netanyahu'ya üç kritik soru yönelttiğini belirten Harel, bu sorulara henüz net yanıt alınamadığını ifade etti.

Harel'e göre, İsrail ordusunun yanıt aradığı ilk soru, savaşın yeniden başlaması halinde ülkenin uğrayabileceği zararın boyutuna ilişkin.

İkinci soru, İran'a yönelik yeni bir askeri harekatın önceki saldırılardan farklı olarak daha kesin sonuçlar doğurup doğurmayacağı üzerinde yoğunlaşıyor.

Üçüncü soru ise Netanyahu ve Trump'ın İran konusunda ortaya koyduğu hedeflere askeri yöntemlerle ulaşılmasının ne ölçüde mümkün olduğuna ilişkin.

Harel, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İran'a yönelik yeni bir saldırıya ilkesel olarak karşı olmadığını, ancak ordu komuta kademesinin harekatın zamanlaması konusunda ciddi çekinceler taşıdığını belirtti.

İsrail ordusunun, yeni bir savaşın hükümet kurma süreciyle aynı döneme denk gelmesinin toplumdaki siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştirmesinden endişe ettiği ifade edildi.

İsrail basınında daha önce yer alan haberlerde de Zamir'in seçimlerin ardından Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırı planlarına karşı çıktığı ve ikili arasında bu konuda görüş ayrılığı yaşandığı öne sürülmüştü.

Ülkede hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ise Netanyahu'yu acil olmayan askeri adımlardan kaçınması konusunda uyarmış ve güvenlik gelişmelerine ilişkin kendisine brifing verilmesini istemişti.