Netanyahu ve Trump'tan Görüşme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, "yakın gelecekte" ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ve Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Netanyahu, Trump'ı ABD'nin 250. Bağımsızlık Günü münasebetiyle tebrik etti.

Netanyahu'nun ayrıca Trump'a "ABD'nin küresel özgürlüğün garantörü olduğunu ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın bağı büyük bir takdirle karşıladığını" söylediği aktarılan açıklamada, ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

ABD-İran mutabakatı, Tel Aviv yönetimini rahatsız ederken ABD Başkanı Trump, özellikle Lübnan konusundaki tutumu nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert dille eleştirmişti.

Basına yansıyan haberlerde, ikili arasındaki ilişkilerin gergin olduğuna dikkat çekilmişti.