Netanyahu'ya Şin-Bet Baskısı Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Netanyahu'ya Şin-Bet Baskısı Tepkisi

İsrailli muhalefet liderleri, Netanyahu'nun güvenliği tehdit ettiğini belirtti ve acil Meclis talep etti.

21.04.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli muhalefet liderleri, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e hükümet karşıtı protestocular hakkında bilgi toplaması ve gösterilere öncülük edenlerin kişisel bilgilerinin kendisiyle paylaşılması baskısı yaptığı ortaya çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ülkenin güvenliği ve geleceği için tehdit olduğunu açıkladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, muhalefetteki Gelecek Var, Ulusal Birlik, İsrail Evimiz ve Demokratlar partilerinin liderleri Yair Lapid, Benny Gantz, Avigdor Liberman ve Yair Golan Şin-Bet şefi Ronen Bar'ın İsrail Yüksek Mahkemesi'ne verdiği yazılı ifadesinin ardından toplantı yaptı.

Parti liderlerinden yapılan ortak açıklamada, "Şin-Bet şefinin yeminli ifadesine göre, başbakanın davranışı geleceğimizi ve varlığımızı tehlikeye atıyor ve devletin güvenliğine zarar veriyor." ifadelerine yer verildi.

Muhalefet liderlerinin son gelişmeleri görüşmek üzere acil bir Meclis toplantısı için ortak talepte bulunmak da dahil olmak üzere bir dizi ortak eylemde bulunacağı bildirildi.

Demokratlar'ın lideri Yair Golan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun İsrail'in güvenliğine, hukukun üstünlüğüne ve bildiğimiz şekliyle devletin varlığına doğrudan bir "tehdit" olduğunu vurguladı.

Golan, Şin-Bet liderinin yazılı ifadesinde dile getirdiği hususların İsrail demokrasisi için bir "acil durum alarmı" olduğunu belirterek, "Başbakan (Netanyahu), Şin-Bet şefinden devlete sadakat yerine kişisel sadakat talep etti. Gizli servisi sivil halka karşı kullanmasını, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne yalan söylemesini ve hukukun üstünlüğünü kendi kişisel çıkarlarına göre eğmesini istedi." dedi.

Ayrıca Golan, Netanyahu'nun liderliğindeki aşırı sağı hükümetin "fiili bir darbe" gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman ise X hesabından, Şin-Bet şefi Bar'ın dile getirdiği hususların devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını gerektiren ciddi bulgular olduğunun altını çizdi.

Netanyahu, muhalif protestocuların bilgisini paylaşması için Şin-Bet şefine baskı yaptı

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, hükümet tarafından görevden alınmasına ilişkin Yüksek Mahkeme'ye bugün sunduğu yazılı ifadesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisinden hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini açıkladı.

Netanyahu'ya bağlı kalma ve herhangi bir yasal kriz durumunda "Yüksek Mahkeme yerine Başbakan'a itaat etme beklentisi" yüzünden görevden alındığını savunan Bar, Netanyahu'nun kendisinden Şin-Bet'in olanaklarını kullanarak hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini aktardı.

Şin-Bet Direktörü, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında "güvenlik gerekçesiyle" ifade vermesini geciktirecek bir belgeyi imzalamayı reddettiğini kaydetti.

Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Hükümet, Güncel, İsrail, Yargı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'ya Şin-Bet Baskısı Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:09:52. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'ya Şin-Bet Baskısı Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement