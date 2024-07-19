Netflix'in abone sayısı 8 milyonun üzerinde arttı

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Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, bu yılın ikinci çeyreğinde 8 milyonun üzerinde arttı.

Netflix, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17 artarak 9,6 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın ikinci çeyreğinde 8,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 44 artışla 2,1 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın ikinci çeyreğindeki net karı 1,5 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına karı da aynı dönemde 3,29 dolardan 4,88 dolara çıktı. ???????

Netflix'in abone sayısı ise yılın ikinci çeyreğinde 8,05 milyon arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 16,5 artarak 277,65 milyona yükseldi.

Yılın üçüncü çeyreğine dair tahminlerini de açıklayan Netflix, gelirinin 9,7 milyar dolar, net karının da yaklaşık 2,2 milyar dolar olmasını beklediğini bildirdi.