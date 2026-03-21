Nevruz Bayramı Mesajı: Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

21.03.2026 11:52
Muş Valisi Avni Çakır, Nevruz'un birlik ve umut simgesi olduğunu belirtti, sağlık ve huzur diledi.

Muş Valisi Avni Çakır, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, baharın müjdecisi, yeniden dirilişin ve umudun adı olan Nevruz Bayramı'na kavuşmanın huzur ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Nevruz Bayramı'nın önemine değinen Çakır, "Nevruz, yalnızca doğanın uyanışı değil, aynı zamanda köklü tarihimizin, ortak hafızamızın ve sarsılmaz birlik ruhumuzun asırlardır süregelen güçlü bir ifadesidir. Bu kadim bayram, toprağın bereketini, gönüllerin kardeşliğini ve millet olma bilincimizin derinliğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Nevruz, bu köklü birlikteliğin, dayanışmanın ve ortak geleceğe olan inancımızın en anlamlı sembollerinden biridir." dedi.

Tarih boyunca aynı coğrafyayı yurt edinmiş, aynı değerler etrafında kenetlenmiş aziz milletin, farklılıklarını zenginlik bilerek bir arada yaşamanın en güzel örneklerini sergilediğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Baharın gelişiyle birlikte doğada başlayan bu diriliş, bizlere de daha güçlü, daha müreffeh ve daha huzurlu yarınlar inşa etme azmi aşılamaktadır. Her yeni başlangıç, milletçe sahip olduğumuz birlik ve beraberlik ruhuyla daha da anlam kazanmaktadır. Bu kadim toprakları bizlere emanet eden ecdadımızın izinde, aynı gök kubbenin altında kardeşçe yaşamaya devam edecek, geçmişten aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Nevruz Bayramı'nın ülkemize, aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, bu anlamlı günün birlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA

