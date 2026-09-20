Nevşehir-Aksaray yolunda kamyonet, 54 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden oldu

Nevşehir-Aksaray yolunda kamyonet, 54 yaşındaki yayaya çarparak ölümüne neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir-Aksaray kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki yaya, kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Yaya otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Nevşehir'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.A. yönetimindeki 50 ADV 057 plakalı kamyonet, Nevşehir- Aksaray kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki A.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde A.Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
A.Ç'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü M.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?