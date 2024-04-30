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Nevşehir çevresinde dolu yağışı etkili oldu

NEVŞEHİR - Meteoroloji 7. Bölge müdürlüğünün sık sık uyardığı Nevşehir'de sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu.

İl genelinde yer yer sağanak yağış etkili olurken Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük kasabası ile Suvermez ve Doğala köylerinde dolu yağışı yaşandı. Sağanak yağmur sonrası yağan dolu bölgede bulunan meyve ağaçlarına ve bazı tarım arazilerine zarar verdi.

Yazıhüyük kasabasında ağaçların meyvelerini ve yapraklarını dallarından koparan dolu yağışı yaklaşık yarım saat etkisini sürdürdü.

Yağışlar 5 gün devam edecek

Nevşehir Meteoroloji İl Müdürü Ertuğrul Tükenmez, yağışların önümüzdeki 5 gün daha devam edeceğini söyleyerek; "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarımız Cuma gününden itibaren mevsim normallerine düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki 5 gün sağanak yağışlar yer yer etkili olacak. Gök gürültülü sağanak yağış esnasında yerel olarak kısa süreli dolu yağışları görebiliriz. Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük beldesinde sağanak yağışla birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Bunun neticesinde tarımsal alanlarda kısman zararlar meydana geldi. Önümüzdeki günlerde de kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte kısa süreli dolu yağışları olabilir. Bu dönemde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan uyarıların dikkate alınması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.