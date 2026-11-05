Nevşehir'de 2 firari hükümlü uyuşturucu ticareti suçundan cezaevine teslim edildi

Nevşehir'de 2 firari hükümlü uyuşturucu ticareti suçundan cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir Valiliği açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü Gülşehir ve kent merkezinde yakaladı. Hükümlüler jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç'nin Gülşehir ilçesine bağlı Bölükören köyünde, aynı suçtan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'nin ise kent merkezindeki Bekdik Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı belirlendi.
Operasyonla yakalanan 2 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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