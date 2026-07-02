Nevşehir'de 25 Kaçak Göçmen Yakalandı

NEVŞEHİR'de ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte yapılan denetimlerde yabancı uyruklu 212 kişiyi sorguladı. Afganistan uyruklu 25 kişini, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Ayrıca denetimlerde, yol izin belgesi bulunmadan şehirler arası yolculuk yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu 1 kişiye 6 bin 537 TL idari para cezası uygulanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken; 'evrak eksikliği' tespit edilen 6 araç sürücüsüne toplamda 254 bin 348 TL ceza yazıldı.

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,