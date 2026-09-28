Nevşehir'de 4 milyon 290 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Nevşehir'de 4 milyon 290 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Nevşehir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 4 milyon 290 bin makaron ele geçirildi. Aramada ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek şeklinde obje ile 2 bakır çubuk bulundu; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de düzenlenen operasyonda 4 milyon 290 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada 4 milyon 290 bin makaron ile tarihi eser olduğu değerlendirilen çömlek şeklinde obje ve tarihi eser aramasında kullanılan 2 bakır çubuk ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de 4 milyon 290 bin makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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