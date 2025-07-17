Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki İ.A, Kıratlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde mutfaktaki kombiye bağlı ucu açık kabloya temas ederek akıma kapıldı.
Ailesinin haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de 4 Yaşındaki Çocuk Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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