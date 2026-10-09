Nevşehir'de apartman yangınında dumandan etkilenen 6 kişiye ekipler müdahale etti - Son Dakika
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Nevşehir'de apartman yangınında dumandan etkilenen 6 kişiye ekipler müdahale etti

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Nevşehir\'de apartman yangınında dumandan etkilenen 6 kişiye ekipler müdahale etti
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Nevşehir'de 11 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

NEVŞEHİR'de, 11 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan TOKİ Erkut konutlarındaki A.İ.A.'ya ait dairede meydana geldi. 11 katlı binanın 4'üncü katından alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında yoğun dumandan etkilenen apartman sakini 6 kişiye, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Büyük çapta hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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