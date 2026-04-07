Nevşehir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nevşehir'de Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

07.04.2026 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez ilçeye bağlı 2000 Evler 4. Sokak'taki parkta meydana geldi. Parkta oturan K.Ö. ve C.Ö. ile mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya muhtarın oğlu Şaban Bokurt'da dahil oldu. Kavgada K.Ö. ve C.Ö. ile Şaban Bozkurt bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mahalle muhtarı Tuncay Bozkurt, meselenin parkın lambasının yanmamasından kaynaklandığını belirterek, "'Burayı harap ederiz. Camını çerçeveni kırarız.' dediler. 'Oğlum yapmayın' dedim. O arada da ben bunlarla tartışırken elimden telefonu aldı. Çocuk geldi. Oğlum 'Ben hallederim' dedim. Parkın lambası yanmıyormuş. Mesele bu" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nevşehir, Güvenlik, Güncel, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 03:16:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.