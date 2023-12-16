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Nevşehir'de Camide Para Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Camide Para Çalan Şüpheli Yakalandı

Nevşehir'de bulunan Kurşunlu Camisi'nde bağış sandığından para çalan şüpheli, güvenlik kamerası kaydı sayesinde tespit edilerek yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nevşehir\'de Camide Para Çalan Şüpheli Yakalandı
16.12.2023 - 13:57,
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Nevşehir'de, camideki bağış sandığından para çalan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Camicedit Mahallesi'ndeki tarihi Kurşunlu Camisi görevlileri, bağış sandığının kapağının açıldığını, cami kapısındaki anahtarın yerinde olmadığını fark ederek, polise bilgi verdi.

Güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis, cemaatin olmadığı vakitte camiye gelen kişinin yardım sandığının kapağını zorla açarak içindeki paraları aldığını belirledi.

Ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli D.Y'yi Acıgöl ilçesinde yakaladı.

D.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kurşunlu Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Emin Fırsatvermez, gazetecilere, "Camiye giren kişi yardım için toplanan ve ne kadar olduğunu bilmediğimiz parayı alıp gitmiş. Caminin kapısındaki anahtarı da alıp götürmüş." dedi.

Kaynak: AA
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