Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 yaralı hastanede tedavi altına alındı

Nevşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 yaralı hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir-Ürgüp kara yolunda refüje çarpan hafif ticari araç devrildi ve kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı sürücü ile araçta bulunan 1 kişiyi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
E.U.M. yönetimindeki plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Nevşehir- Ürgüp kara yolunda refüje çarparak devrildi.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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