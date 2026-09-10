Nevşehir'de ehliyetine el konulan sürücüye tek teker cezası 250 bin lira
Nevşehir'de motosikletiyle tek teker üzerinde ilerlediği görüntülenen sürücüye 250 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine bir süre önce el konulan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Nevşehir'de motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye 250 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Emek Mahallesi Fatih Caddesi'nde bir sürücünün motosikletiyle tek teker üzerinde ilerlediğini gösteren görüntü üzerine harekete geçti.
Ekipler, yürüttükleri çalışmada motosiklet sürücüsünün bir süre önce ehliyetine el konulan E.Ç. olduğunu belirledi.
"Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında 250 bin lira ceza yazılan E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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