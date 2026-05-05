Nevşehir\'de Emniyet Genel Müdürü Fidan için veda yemeği düzenlendi

Nevşehir'de, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan için veda etkinliği gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi iken geçen hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Fidan için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında veda yemeği düzenlendi.

Fidan, burada yaptığı konuşmada, valilik görevi boyunca kente hizmet etmenin onurunu yaşadığını belirtti.

Her görevin geçici olduğunu ifade eden Fidan, şöyle konuştu:

"Nevşehir'i memleketimiz bilip güzel dostlar edindik. Güzel anılarla buradan ayrılıyoruz. Ama her görevin bir sonu var. Bizim için önemli olan görevleri devrettiğimizde güzel anılmaktır. Bu her kamu görevlisinin en büyük arzudur. Nevşehir'de görev yaptığımız süre boyunca iki şeye dikkat ettik. Birincisi, kapımız tüm vatandaşlarımıza açıktı. Hiçbir zaman ulaşılamaz duvarlar örmemeye gayret ettik. Gelen hiç kimseyi geri çevirmeme prensibiyle çalıştık. İkincisi ise Nevşehir'de devletin bütün kurumlarını uyum içinde çalıştırmayı öncelik olarak saydık. Elimizden geldiğince bize emanet edilen hizmet bayrağını daha yukarılara taşıma gayreti içerisinde olduk. Kalbimiz burada, Nevşehir'in her bir meselesini bizim meselemiz olmasının bilinciyle ayrılıyoruz."

Programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili, Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ile vatandaşlar katıldı.