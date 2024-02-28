Nevşehir'de FETÖ üyesi hükümlü, ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı - Son Dakika
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Nevşehir'de FETÖ üyesi hükümlü, ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Nevşehir\'de FETÖ üyesi hükümlü, ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden hüküm giyen bir kişi, ikiz kardeşinin kimliğini kullanarak yakalandı. Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.U. gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

28.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:29
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Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikiz kardeşinin kimliğiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'yu, bir adrese düzenledikleri operasyonda yakaladı.

İkiz kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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