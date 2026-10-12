Nevşehir'de Gazze Merkezli Orta Doğu Paneli düzenlendi - Son Dakika
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Nevşehir'de Gazze Merkezli Orta Doğu Paneli düzenlendi

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Nevşehir\'de Gazze Merkezli Orta Doğu Paneli düzenlendi
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Nevşehir'de düzenlenen "Gazze Merkezinde Orta Doğu Paneli"nde Gazze'de yaşananların insani boyutları, bölgesel gelişmeler ve uluslararası toplumun sorumlulukları ele alındı.

Nevşehir'de düzenlenen "Gazze Merkezinde Orta Doğu Paneli"nde Gazze'de yaşananların insani boyutları, bölgesel gelişmeler ve uluslararası toplumun sorumlulukları ele alındı.

Nevşehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Moderatörlüğünü Baki Öncel'in yaptığı panelde, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze olsa da aslında saldırıların tüm İslam yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin mazlumların yanında yer aldığını kaydeden Tekruri, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür. Bunu her yerde ilan edip söylemeliyiz. Türkiye Siyonistlere karşı dimdik duran devlettir. Siyonistlerle ticari ilişkilerini kesen öncü devlet yine Türkiye'dir. Bütün Müslüman devletleri bu kadar çokken sadece Türkiye'nin direniş göstermesi bu sorunu bitirmeye yetmiyor." diye konuştu.

Yazar ve aktivist Ayçin Kantoğlu, "Bölgenin Geleceği: Muhtemel Senaryolar, Barış ve Dayanışma", araştırmacı Zahide Tuğba Kor "İran-İsrail: Bölge Stratejileri ve Gerilim", aktivist Dilek Tekocak "Yaşananların İnsani Boyutları", TV program yapımcısı Mehmet Ercan ise "Gazze Merkezli Gelişmelerin Bölgesel Etkileri" konulu sunum yaptı.

Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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