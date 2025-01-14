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Nevşehir'de Güvenlik Raporu

Nevşehir\'de Güvenlik Raporu

Vali Fidan, 2024'teki güvenlik durumunu değerlendirerek suçların aydınlatma oranının yüksek olduğunu belirtti.

14.01.2025 20:46
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Nevşehir Valisi Ali Fidan, 2024 yılında il genelinde meydana gelen güvenlik ve asayiş olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Valilik Fuaye Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Vali Fidan, il geneli nüfusun yanı sıra her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapılan Nevşehir'in güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu belirtti.

Fidan, il genelinde 2 bin 593 emniyet ve jandarma personelinin mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaparak başarılı çalışmalara imza attığını kaydetti.

Geçen yıl il genelinde, hırsızlıktan tehdit ve yaralamaya, dolandırıcılıktan hakarete kadar farklı suçlara ilişkin 13 bin 946 asayiş olayının meydana geldiğini ifade eden Fidan, "2024 yılında meydana gelen olayların bugüne kadar yüzde 96'sı aydınlatılmıştır. Genel olarak değerlendirdiğimizde suç aydınlatma oranımız Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2024 yılını bir önceki yıla göre kıyasladığımızda, evden hırsızlık suçunda yüzde 38, işyerinden hırsızlık suçunda yüzde 18, motosiklet hırsızlığı suçunda yüzde 61, oto hırsızlığı suçunda yüzde 50 oranında azalma sağlanmıştır." dedi.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yıl boyunca operasyonlar düzenlendiğini, bu operasyonlarda 22 kilo 522 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve yakalanan zanlılardan 91'inin tutuklandığını aktaran Fidan, narkotik suçlarda da bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 oranında azalma olduğu bilgisini paylaştı.

Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının kent açısından önem taşıdığını, güvenlik güçlerinin bu yönde de önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Fidan, şöyle konuştu:

"2024 yılında, 39 izinsiz kazı ve sit koşullarına aykırı hareket etme olayı ile 5 tarihi eser kaçakçılığına müdahale edilmiştir. Tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, biri 1812 yılına ait altın varaklı olmak üzere 2 el yazması Kur'an-ı Kerim, Meryem ana figürü bulunan ikona, amfora, İbranice yazılmış kitap gibi muhtelif tarihi eserler ele geçirilerek ilgili birimlere teslim edilmiştir. Bu kapsamda, ilimizdeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim sayısını artırıyoruz."

Vali Fidan, geçen yıl Nevşehir'de siber suçlarla mücadele çerçevesinde 8 operasyonda dolandırıcılık suçuna karışan 90, göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında ise 9 şüphelinin tutuklandığını da sözlerine ekledi.

Fidan'a basın toplantısında İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ali Fidan, Güvenlik, Politika, Narkotik, Türkiye, Güncel, Asayiş, Son Dakika

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