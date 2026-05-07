Nevşehir\'de köy okulu öğrencilerinden çifte başarı

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Özyayla köyündeki Özyayla İlkokulu ve Şehit Hüseyin İpek Ortaokulu öğrencileri, Minikler Türkiye Tenis Grup müsabakalarında 'Minik Kızlar ve Minik Erkekler' kategorilerinde ikinci olarak Adana'daki Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.

Gaziantep'te düzenlenen bölge tenis grup müsabakalarında minik erkekler, minik kızlar, küçük erkekler ve küçük kızlar kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalarda Özyayla İlkokulu ve Özyayla Şehit Hüseyin İpek Ortaokulu öğrencileri, 'Minik Kızlar ve Minik Erkekler' kategorilerinde ikinci oldu. Türkiye genelinde son 20 okul arasına girme başarısı gösteren küçük sporcular, Adana'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu gurur verici başarısından dolayı başta öğrencilerimiz olmak üzere, emeği geçen antrenörlerini, okul yönetimini, öğretmenlerini tebrik eder, Türkiye Finallerinde başarılar dileriz."